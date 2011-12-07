Татарстан и Удмуртия уточняют свои границы в районе города Агрыз

Директор ГБУ «Фонд пространственных данных РТ» Руслан Комаров провел заседание рабочей подгруппы по установлению границы Республики Татарстан с участием коллег Удмуртской Республики. Участники обсудили особенности прохождения границы вблизи г. Агрыз, сообщает пресс-служба Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан.

Дело в том, что участок существующей границы города Агрыз Татарстана и Малопургинского района Удмуртии рубит кадастровые участки. А это создает затруднения у местных жителей при подготовке необходимых документов для оформления земельных участков в собственность. Представители Удмуртии и Татарстана отметили этот принципиально важный момент — учет интересов граждан.

В целом специалистам Республики Татарстан и Удмуртской Республики предстоит совместно определить границы еще 54 спорных участков на границе между этими двумя субъектами Российской Федерации.

В ходе совещания, состоявшегося в режиме видеоконференции, принято совместное решение продолжить работу соответствующих комиссий двух республик до полного урегулирования ситуации.