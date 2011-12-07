Татарстанских школьников в каникулы обучат вести бизнес

В эту пятницу, 30 октября, более 100 татарстанских школьников со всей республики, в возрасте от 14 до 17 лет, в течение предстоящих осенних каникул займутся изучением основ предпринимательства. Этот бесплатный онлайн-лагерь «Бизнес-смена» для молодых ребят организован при поддержке Министерства экономики Республики Татарстан, сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках программы 3-дневного обучения школьники встретятся с экспертами и предпринимателями из разных сфер бизнеса и поработают над созданием мини-фильма на основании своих проектов, специально подготовленных к этому мероприятию.

Конечно, школьники даже во время таких серьезных занятий остаются детьми. Поэтому для них будут организованы не только образовательные, но также и вечерние развлекательные и спортивные мероприятия, игры, ребят ждут дискотеки и отрядные «свечки».

Бесплатное обучение татарстанских школьников основам бизнеса проходит в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и, входящего в его состав, регионального проекта «Популяризация предпринимательства» при содействии Фонда поддержки предпринимательства и Министерства экономики Республики Татарстан.