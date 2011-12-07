Татарстанцам предложили проверить свои финансовые знания с помощью диктанта

В России стартовал Всероссийский кибердиктант по финансовой ИТ-грамотности. Принять участие в диктанте и проверить свои цифровые знания в сфере финансов жители могут до 1 ноября , сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития госуправления, инфотехнологий и связи Республики Татарстан.

Диктант состоит из двух тестов по 15 вопросов каждый и ориентирован на две разные возрастные категории: для школьников от 12 до 17 лет, а также для жителей России старше 18 лет.

Главная задача кибердиктанта — проверить знания жителей на предмет безопасного использования финансовых продуктов и услуг в цифровой среде, а также повысить грамотность детей и взрослых в этой сфере современных технологий.

К прохождению кибердиктанта можно подготовиться заранее. Для этого организаторы мероприятия подготовили образовательные материалы в разделе «Знания» на портале RUNET-ID.

Акция проводится в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности – 2020. Ее организаторами выступают Российская государственная детская библиотека, Координационный центр доменов .RU/.РФ, Банк России и РОЦИТ при информационной поддержке Национального центра финансовой грамотности, а также библиотек РФ, обслуживающих детей.