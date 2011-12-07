Ученые Казанского университета предупредили о двух вспышках на Солнце

На Солнце начался новый, 11-летний цикл активности. Его пик придется на 2025 год, но сейчас уже зафиксированы две сильные вспышки на нашем светиле. Хотя эти вспышки и не очень сильные, однако они могут повлиять на самочувствие метеозависимых людей и стать причиной чудного природного явления — северных сияний. На это обратил внимание доцент кафедры астрономии и космической геодезии Института физики Казанского федерального университета Роман Жучков, сообщает пресс-служба вуза.

Ученый отметил также, что геомагнитные бури могут стать причиной техногенных катастроф, аварий на электростанциях, сбоев компьютеров, а также ухудшить состояние людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Кстати, самая мощная за всю историю наблюдений геомагнитная буря произошла в 1859 году. От нее пострадали телеграфные линии в Европе и Северной Америке. А такое довольно редкие природные явления как северные сияния наблюдались по всему миру. Свечение тех северных сиянии оказалось настолько сильным, что благодаря их свечению люди читали газеты, как при обычном дневном свете. А над Скалистыми горами (основной горный хребет в системе Кордильер Северной Америки) северные сияния были настолько яркими, что их свечение разбудило золотоискателей, которые проснулись и начали готовить завтрак, думая, что наступило утро.