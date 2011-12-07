В Казани дом №1-6 в ЖК «Салават Купере» готовят к сдаче

В Казани в ЖК «Салават Купере» готовят к сдачи еще один дом, сообщает пресс-служба Госстройнадзора РТ.

«Инспекторы Госстройнадзора РТ проводят итоговую проверку в жилом доме № 1-6 в казанском жилом комплексе „Салават Купере“. Сотрудники надзорного ведомства проверяют выполнение строительных работ на соответствие проектной документации: качество строительно-монтажных работ, проводят испытания инженерных систем, автоматической системы противопожарной безопасности, требований санитарных норм и др.», — рассказали в ведомстве.

19-этажный дом площадью более 25,6 тыс квадратных метров рассчитан на 302 квартиры.

По окончании проверки объект получит заключении о соответствии.

Напомним, с начала 2020 года в ЖК «Салават Купере» сдали три жилых дома на 850 квартир. Работы ведутся в рамках республиканской программы соципотеки.