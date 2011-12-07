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В Казани с начала 2020 года построили 25 многоквартирных домов

Всего по республике 245 домов получили заключение о соответствии.

В Казани с начала 2020 года 25 многоквартирных домов получили заключении о соответствии, сообщает инспекция Госстройнадзора РТ.

«Три новостройки возведены по республиканской программе социальной ипотеки в жилом комплексе „Салават купере“. Общая площадь сданных домов составила — 76470,9 кв.метров, они рассчитаны на 850 квартир. Все остальные здания — коммерческое жилье», — отметили в ведомстве.

Всего по республике 245 жилых объектов получили заключении о соответствии. 73 — в Казани, 45 — в Набережных Челнах, 23 — в Нижнекамске, 14 — в Альметьевске, 45 — в Лаишево, 18 —  в Зеленодольске, 12 — в Чистополе.

«За истекший период в республике было сдано 80 многоквартирных домов, из них 10 соципотечные», — сказано в сообщении.

Кроме того, заключении о соответствии получили три объекта здравоохранения, 24 объекта образования, 16  спортивных объектов, 19 дорог и мостов, несколько производственных объектов и 103 иных. 

КВ
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