В РТ сохраняется прирост заболеваемости ковидом

Об этом рассказали в ходе пресс-конференции заместитель главного санитарного врача РТ Любовь Авдонина и первый заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

Любовь Авдонина напомнила, что вступило в силу очередное распоряжение главного санитарного врача РФ, в соответствии с которым стало обязательным ношение масок на парковках и в лифтах, в местах массового скопления людей, в общественном транспорте.

— Нормативный документ правительства РТ будет приводиться в соответствие с этим распоряжением, — пояснила Любовь Авдонина.

Кроме того, главам субъектов в зависимости от эпидобстановки рекомендуется предпринять соответствующие меры. В частности, может быть ограничена работа общепита и развлекательных заведений в ночное время — с 23.00 до 6.00. Заместитель главного санитарного врача РТ объяснила, что в Татарстане данный вопрос находится на обсуждении, решение должно быть принято к пятнице.

— Прирост заболеваемости остается, он ожидаем, и мы о нем говорили, — отметила Любовь Авдонина. — Поскольку новая коронавирусная инфекция — это ОРВИ, она и ведет себя так же, как они. То есть присутствует сезонность.

На территории республики зарегистрировано более 8280 случаев заражения COVID-19. На 100 тысяч человек в Татарстане приходится 221,8 случая заболевания. За 27 октября выздоровело 162 человека, в общей сложности в республике насчитывается 7258 выздоровевших.

Владимир Жаворонков назвал ситуацию стабильно напряженной.

Темп еженедельного прироста заболеваемости в Татарстане составляет 0,6%. В две предыдущие недели он составлял 0,5%. В сентябре же он находился на уровне 0,3 — 0,4%. В последнюю неделю в Татарстане регистрировалось в среднем 48 новых случаев заболевания в сутки.

Среди заболевших в республике 3 — 4% приходится на детей.

— Заболеваемость среди детей в 10 раз ниже, чем среди взрослых, — подчеркнула Любовь Авдонина. — Также отмечается рост заболеваемости среди лиц старше 65 лет почти в два раза.

С начала учебного года зарегистрировано 111 случаев заболевания среди преподавателей, еще 37 — среди школьников.

— В общей структуре заболевших школьники и учителя составляют всего 8%, — заметила заместитель главного санитарного врача РТ.

Также Любовь Авдонина отметила снижение на 32% доли завозных случаев инфицирования COVID-19, что связывается с завершением отпускного сезона.

На изоляции остается 1146 человек, имевших контакт с заболевшими. С момента регистрации первого случая заболевания COVID-19 в республике было снято с контроля около 19 тысяч человек. В РТ за 27 октября было сделано 7162 теста на коронавирус. В общей сложности через эту процедуру прошли уже 919359 татарстанцев. Охват населения тестированием на коронавирус в Татарстане 170,7 на 100 тысяч человек.

— Это выше нормативного показателя, который установлен на уровне 150 на сто тысяч человек, — подчеркнула Любовь Авдонина.

В аэропорт Казани 27 октября прибыли 39 воздушных судов, осмотрены 4260 пассажиров. Также 630 из них сдали материалы для тестов на коронавирус в здании аэропорта.