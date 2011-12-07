Зачем разводиться на пенсии. Реальные истории казанских женщин

Недавно от знакомого продавца услышала нетипичную историю. Один из постоянных покупателей пожаловался на свою жену, которая на седьмом десятке лет решила бросить мужа, развестись с ним. Ни призывы к здравомыслию, ни напоминания о детях, внуках результата не дали. Пенсионерка твердо стояла на своем: «Надоело твои трусы-носки стирать, подаю на развод». Мужчина, рассказывая свою историю, вздыхает: «Стыдно перед сыном и снохой, а как будем объяснять внукам, ума не приложу».

Услышав этот рассказ, я задумала провести небольшое исследование в соцсетях, и его результаты, признаться, слегка ошеломили. Оказывается, среди современных дам пенсионного возраста, подобно инфекции, распространяется мода на поздний развод. Мотивируют они свое решение тем, что устали ухаживать за мужьями, детьми и хотят пожить для себя — путешествовать, встречаться с подругами, посещать клубы по интересам. И еще главный аргумент — много лет живут без любви, по привычке.

Алла Михайловна (все имена вымышленные) прожила в браке с мужем 35 лет. Выходила замуж по любви в 25 лет. Всякое было, случались измены со стороны мужа, но на развод не решалась. Боялась реакции со стороны родни и не хотела, чтобы дети страдали.

— Лет 20 жила с мужем без любви, — признается Алла Михайловна. — Это очень тяжело, когда человек становится тебе чужим. Кроме бытовых вопросов, нет общих интересов. Дети давно стали самостоятельными и живут отдельно. Мы вечерами сидим каждый в своей комнате. Он смотрит спортивные передачи, я — сериалы. Поговорить даже не о чем. В какой-то момент поняла — опостылел он мне! К тому же обида за прошлые измены никуда не делась, просто загнала ее в самый дальний уголок сердца, чтобы не было так больно. Никогда не забуду, как беременная, с огромным пузом, моталась с ним по всесоюзным стройкам. Я налаживала быт в бараке, а он налаживал отношения с соседкой. Вот и решилась: как-то вечером зашла к нему в комнату и заявила — давай разводиться! Он согласился.

Сейчас, по словам пенсионерки, они продолжают жить с бывшим мужем в той же квартире. Почти ничего не изменилось, кроме быта. Каждый готовит себе сам, стирает за собой. Алла Михайловна записалась на занятия в студию клубных танцев, познакомилась с новыми людьми. Стала чаще посещать салоны красоты, купила вечернее платье для выступлений. А бывший супруг сделал ответный ход конем — привел в квартиру женщину 40 лет, заявив, что он еще молод и ему требуется полноценная жизнь. Дети и внуки пока заняли выжидательную позицию. Родители — люди взрослые и должны разобраться сами. Правда, встречаются с папой и мамой на нейтральной территории.

Алла Михайловна, затевая развод, явно не ожидала, что квартира превратится в коммуналку и ей придется делить кухню, ванную и туалет с чужой женщиной. Возможно, она бы и дала задний ход, но муж уже вошел во вкус и не хочет отказываться от молодой (сравнительно) женщины. Разделить двухкомнатную квартиру — задача почти нереальная, у соперницы своего жилья нет. Замуж пенсионерка вторично не хочет, заявляя, что еще от первого супруга не отдохнула. Вот и живут втроем.

Другая сторонница позднего развода — Римма Ахметовна — поступила осмотрительнее. Так как квартира досталась ей от родителей, то своего бывшего супруга она просто попросила с вещами на выход — отправила жить к престарелой матери в деревню. Детей, пытавшихся встать на защиту отца, быстро приструнила — мол, я в ваши отношения не лезу, вот и вы мою личную жизнь не трогайте. Те согласились, но с уговором, что финансовые вопросы она решает сама, живет на свои доходы и к детям с просьбой помочь деньгами не обращается. Первое, что сделала в квартире после отъезда мужа, — провела генеральную уборку. На двери двух комнат установила замки, на три месяца пустила квартирантов, купила билет на поезд и уехала в Абхазию на всю осень. Зиму Римма Ахметовна планирует провести у подруги в Чувашии. Живет та одна в поселке, места красивые, леса вокруг. А по весне Римма Ахметовна собирается заселиться на свою дачу.

— Пока так, а что дальше будет, посмотрим, — оптимистично заявляет женщина. Про мужа вспоминает редко, когда только сам позвонит с просьбой одуматься.

— Всю жизнь терпела, ждала, надеялась, что муж изменится, станет деятельным, но ему было проще плыть по течению, — рассказывает Римма Ахметовна. — Мы в свое время были воспитаны так, что разводиться считалось позорным делом. А брошенную мужем презрительно называли разведенкой, к ней относились чуть ли не как к падшей женщине. Мамы твердили нам — вышла замуж, терпи, будь всегда рядом с супругом. Вот и терпела, хотя чувства давно уже угасли. Сейчас просто счастлива — хочу зефир ем, хочу — борщ. Хочу — иду в парк, а не хочу — просто лежу, отдыхаю. Никто над душой не стоит и не бесит своей несамостоятельностью.

У Валентины Георгиевны по-своему невероятная история. С мужем они прожили 45 лет. В 57 лет женщину парализовал инсульт. Тогда муж собрал детей на семейный совет и поставил перед ними вопрос ребром — не буду жить с инвалидом, на старости лет в сиделки записываться не готов. Дети подумали, нашли реабилитационный центр с длительным проживанием, поместили маму туда, наняли ей сиделку. Через полгода Валентина Георгиевна вернулась домой — ослабевшая, но на своих ногах. Муж за все эти месяцы ни разу не навещал ее, видимо, для себя решил, что жена уже отрезанный ломоть. Дети наняли помощницу по хозяйству, оплату взяли на себя. Немного оправившись, Валентина Георгиевна собиралась подать заявление на развод, даже с помощницей обсуждала эту тему, но тут случилась беда — у супруга обнаружили рак прямой кишки 4-й стадии.

— Я не смогу предать его, как это сделал он, — рассуждает Валентина Георгиевна. — Буду с ним столько, сколько позволит мое и его здоровье, а там пусть будет так, как бог рассудит.