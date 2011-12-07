Более 22 тыс. татарстанцев проголосовали за приоритетные задачи министерств республики

Более 22 тыс. татарстанцев приняли участие в голосовании на определение приоритетных целей и задач четырех министерств республики. В пилотном проекте участвовали Министерство культуры, Министерство труда, занятости и социальной защиты, Министерство образования и науки, Министерство здравоохранения Республики Татарстан. Об этом на заседании Общественного совета при Минкульте РТ заявил руководитель Департамента Президента Республики Татарстан по вопросам внутренней политики Александр Терентьев.«Одна из задач, которая была поставлена Президентом республики в прошлом году — формирование целей и задач министерств и ведомств РТ публично — вместе с населением, общественностью, с тем, чтобы люди были вовлечены в процесс управления отраслями, прежде всего, в социальной сфере, — сказал он. — Более 22 тысяч человек приняли участие в опросе на портале госуслуг». Задача министерств социального блока — поработать над содержанием своей деятельности, формировать цели и задачи, понятные людям, добавил спикер.Ведомства, принимающие участие в пилотном проекте, будут ежеквартально информировать население о выполнении приоритетных задач. Раз в полгода они будут отчитываться о проведенной работе, раз в год — проводить публичные обсуждения.