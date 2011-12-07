«Черная пятница»: рай для шопоголиков или очередные уловки торговли?

Главное - не поддаться ажиотажуЭтот день ждали целый год. К нему готовились, планировали, составляли списки товаров. И вот он настал! «Черная пятница» - это когда за вещи в магазинах в буквальном смысле приходится драться, дабы получить их с обещанной сумасшедшей скидкой.В Казани день массовых распродаж заставил выбраться в торговые центры не только заядлых шопоголиков. Не смогла усидеть дома и я, одновременно решив разведать: правда ли, что на таких «глобальных» распродажах можно прилично сэкономить? Направляюсь в два крупных городских торговых центра. Сотни людей маленькими ручейками стекаются ко входу и не спеша плывут к витринам с манящими вывесками Black Friday. Но толпы покупателей, в спешке давящих друг друга, в этом торговом комплексе не оказалось. Понятно, мы не в Америке, где в такой день наблюдается огромный ажиотаж...Типичная обстановка торгового вечера: в отделах много разбросанной одежды, суматошные продавцы-консультанты куда-то спешат. Что касается скидок, то в среднем, на первый взгляд, они составляли от 20% до 30%, и лишь некоторые далеко не стильные бренды предлагали 70%. В примерочных очереди тянулись до торгового зала, в одной из них я чуть не заснула. А потом потратила еще 20 минут на очередь в кассу.Показалась довольно интересной маркетинговая тактика: «При покупке трех вещей скидка 50%». Очень хотелось взять три товара и совершить выгодную, на первый взгляд, покупку. Но когда я внимательно посчитала, то поняла, что скидка получается не такая уж и большая. А еще вспомнила о результатах одного социологического опроса, согласно которому многие покупатели потом сожалеют о совершенных на распродажах покупках, и отнесла три выбранные вещи обратно. На распродажах главное - не поддаться ажиотажу!Адиля ВАЛИЕВАКак избежать спонтанных покупок?Минувшие выходные по традиции, пришедшей к нам из США, у казанцев и жителей всего мира прошли под знаком «черной пятницы». Это дни улетных скидок и тотальных распродаж, настоящий рай для шопоголиков, убеждают нас продавцы. Но где действительно выгода для покупателей, а где очередные уловки торговли? И правда ли, что многие торговые сети намеренно завышают цены накануне, чтобы потом их снизить?В поисках ответов на эти вопросы я отправилась в несколько казанских магазинов парфюмерии и косметики, а также в бутики обуви. И, сравнив ранее выставленные цены с предложенными в «черную пятницу», выяснила, что в большинстве случаев скидки на товар не превышают 10% или вовсе отсутствуют. Так выгодно ли покупать в «черную пятницу»? Об этом я спросила свою приятельницу, бывшую сотрудницу крупной торговой сети Елену Скворцову.- На мой взгляд, скорее нет, чем да. Я знаю процесс изнутри и с полной уверенностью могу сказать, что редко какие магазины дают действительно хорошие скидки на актуальные товары, - ответила она. - Для большинства продавцов это очередная возможность заработать путем имитации скидок либо продажи залежалого товара, который давно не пользуется спросом. Правда, это не исключает возможности найти действительно хорошее предложение. Поэтому для того чтобы использовать «черную пятницу» с выгодой для себя, нужно подойти к выбору товара с умом. Не бросаться на акции и постараться избежать спонтанных покупок. Лучше заранее составить список нужных вещей, изучить цены на них вне периода скидок и сравнить с предложениями других магазинов.Следуя этим простым советам, можно понять, действительно ли перед нами выгодная скидка или это очередная уловка торговли.Марина ГАЛИУЛИНАУмейте ждать!Витрины завлекают соблазнительными вывесками и призывами, реклама сообщает о скидках до 90%. Но стоит ли бежать сломя голову в мегамолл и тратить там свои сбережения? В одном из торговых центров нашего города я решила узнать, честны ли предложения магазинов.Народа в комплексе оказалось не больше, чем в обычный уикенд. На вывески с надписью Black Friday практически никто не реагировал. Кое-где скучали в одиночестве продавцы, стояла угнетающая тишина. Посетители толпились лишь в магазинах среднего ценового сегмента. Впрочем, товары этих производителей востребованы круглый год в силу своей доступности и универсальности.В основном среди посетителей были молодые люди и мамочки с подрастающими детьми. Они приценивались и присматривались к вещам, интересуясь их качеством и актуальностью. Скидок же на многие новые коллекции и свежие поступления я не обнаружила. На всеобщее обозрение был выложен залежавшийся, не самый интересный товар. Лучшие изделия продавались без всяких спецпредложений. А большинство солидных брендов вообще проигнорировали здесь «черную пятницу», видимо, полагая, что участие в подобных акциях ниже их достоинства.Сравниваю цены в ТЦ со скидками с ценами на тот же самый товар в интернете. И обнаруживаю, что стоимость вещи, приобретенной в обычном магазине, будет лишь на 5 - 10% ниже той, что можно заказать онлайн. А где же заявленные скидки в 70 - 90%? Пару раз столкнулась даже с казусом: виртуальные поставщики предлагали товар, аналогичный представленному в молле, за меньшие деньги! После этого моя вера в честность Black Friday угасла окончательно.Конечно, ни один продавец в мире не будет работать в ущерб себе. Это простая и доступная для понимания истина, которую следует знать и помнить. Я подобрала несколько средств по уходу за собой для себя, пару очаровательных аксессуаров для волос для дочери и на этом остановилась. Поняла, что самое разумное решение в дни рекламных акций и распродаж - не спешить с покупками и удержаться от желания хватать все подряд. Мой вывод: если вы планируете приобрести крупную и дорогую вещь, следите за ценами, сравнивайте предложения магазинов, а главное - умейте ждать! По-настоящему качественное изделие не может достаться почти даром. Не спешите и тогда непременно найдете товар с достойной скидкой и не угодите в ловушку продавцов. Елена СИМАКОВАСмартфон для внукаВ магазине бытовой техники и электроники не протолкнуться. Здесь сулят скидки почти на все товары, но самым большим спросом пользуются мобильные телефоны и ноутбуки.Валерий, пенсионер:- Мы с супругой сегодня покупаем внуку смартфон. Хотим сделать подарок мальчику на Новый год. Неделю назад заходили сюда, цена была гораздо выше. Сегодня она действительно упала. В итоге теперь мы можем позволить себе еще и чехол с защитным стеклом.В магазинах одежды цены разнятся. Где-то скидка лишь 30%, а где-то и все 70%. Особым спросом пользуются свитера, межсезонные куртки и обувь. Эти товары действительно продают с максимальными скидками.Екатерина, работник банка:- Сегодня покупателей, конечно, много, поскольку одежду можно купить почти даром. Присмотрела себе несколько платьев, брюки, свитер и куртку. Хочу обновить гардероб к наступающим праздникам.Девушки штурмуют бутик косметики. Тушь, помаду, тени, румяна и многие другие косметические продукты здесь продают со скидками до 70%. Причем не только средства для макияжа, но и косметика по уходу за собой и предметы бытовой химии здесь под волшебным значком Sale.Алина, студентка:- По магазинам косметики могу ходить часами. Но сегодня пришла сюда со списком, знаю точно, что возьму. Я студентка, денег у меня немного, так что «черная пятница» - идеальная возможность купить то, что нравится, по приятной цене.Анастасия ВОЛЧКОВАКстатиПо данным Минпромторга РФ, с минувшей пятницы по воскресенье на распродажах россияне оставили 17,5 млрд рублей, больше, чем в прошлом году. В основном покупали бытовую технику, одежду и косметику.