Казанские МФЦ начали обслуживать горожан на выезде

Казанские МФЦ приступили к выездному обслуживанию граждан, сообщает kzn.ru. Для удаленного обслуживания необходимо подписать и оплатить соответствующий договор в МФЦ «Приволжский» (расположен по адресу ул.Авангардная, 74). Льготные категории граждан могут получить данную услугу бесплатно. Благодаря выездному обслуживанию горожане могут сдать документы на кадастровый учет, регистрацию прав, оформление СНИЛС и другое, а также заказать доставку готовых документов.