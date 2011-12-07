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Казанские МФЦ начали обслуживать горожан на выезде

Сотрудники выезжают в удобное для заявителя время и место.
Казанские МФЦ приступили к выездному обслуживанию граждан, сообщает kzn.ru. Для удаленного обслуживания необходимо подписать и оплатить соответствующий договор в МФЦ «Приволжский» (расположен по адресу ул.Авангардная, 74). Льготные категории граждан могут получить данную услугу бесплатно. Благодаря выездному обслуживанию горожане могут сдать документы на кадастровый учет, регистрацию прав, оформление СНИЛС и другое, а также заказать доставку готовых документов.
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