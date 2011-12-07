Путин подписал указ о присвоении аэропортам России имен деятелей

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, разрешающий присваивать аэропортам, морским и речным портам, а также железнодорожным станциям имен выдающихся деятелей, которые имеют перед страной особые заслуги. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Отмечается, что присвоение имени выдающегося деятеля географическому объекту не изменит его установленного названия. Присвоение имен аэропортам позволит увековечить память знаковых для России людей.Голосование в проекте «Великие имена России» завершится 30 ноября, в нем участвуют два татарстанских аэропорта: «Казань» и «Бегишево». Итоги голосования будут подведены 5 декабря.