В Татарстане в 2019 году сумма гранта на поддержку начинающих фермеров составит до 5 млн рублей

В Татарстане на поддержку малых форм хозяйствования ежегодно выделяется свыше двух миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ. Так, например, в 2018 году на поддержку личных подсобных хозяйств сельчан запланировано направить 548 млн рублей. Прежде всего эти средства выделяются на содержание и сохранение поголовья дойного стада. В этом году выиграли гранты 124 начинающих фермера и 46 семейных ферм на общую сумму 562 млн рублей. На 2019 год сумма грантовой поддержки по программе «Начинающий фермер» составит до 5 млн рублей вместо прежних трех. В этом году владельцы крестьянских подворий построили 230 мини-ферм на 36 млн рублей.В Татарстане пройдут зональные семинары-совещания, посвященные вопросам повышения деловой активности сельского населения и поддержки малых форм хозяйствования на селе. На мероприятия приглашены руководители муниципальных районов, главы сельских поселений, фермеры, владельцы личных подсобных хозяйств (ЛПХ).Как сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ, в проведении этих семинаров примут участие Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, заместитель Премьер-министра — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов, председатель Совета муниципальных образований РТ Экзам Губайдуллин.Участники зональных семинаров-совещаний обсудят вопросы реализации государственных программ поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, сохранения и увеличения поголовья коров в личных подсобных хозяйствах, развития сельхозпроизводства. Также состоится награждение лучших сельских поселений, семейных ферм и личных подсобных хозяйств.29 ноября семинар пройдет в Кайбицком районе с участием представителей Апастовского, Буинского, Верхнеуслонского, Дрожжановского, Зеленодольского, Кайбицкого, Камско-Устьинского и Тетюшского районов. Очередной намечен на 4 декабря в Спасском районе, участники — Аксубаевский, Алексеевский, Лениногорский, Нижнекамский, Новошешминский, Нурлатский, Спасский, Черемшанский и Чистопольский районы. Еще один семинар состоится 6 декабря в райцентре Сарманово. Сюда приглашены представители Агрызского, Азнакаевского, Актанышского, Альметьевского, Бавлинского, Бугульминского, Елабужского, Заинского, Менделеевского, Мензелинского, Муслюмовского, Сармановского, Тукаевского, Ютазинского районов.Напомним, ранее ИА «Татар-информ» сообщало о зональном семинаре по вопросам развития малых форм хозяйствования на селе, который состоялся 26 ноября в Лаишевском районе.