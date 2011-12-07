Заинский ревнивец протаранил машину возлюбленной

В социальных сетях идет бурное обсуждение видеозаписи, где трактор таранит отечественную легковушку. Комментаторы уточняют, что действо развернулось в Заинске. По предварительной версии тракторист подарил авто даме сердца. Однако однажды он увидел ее в компании другого мужчины. Разозлившись, гражданин решил проучить женщину, смяв легковушке левый бок.