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Заинский ревнивец протаранил машину возлюбленной

Трактористу не понравилось поведение дамы сердца.
В социальных сетях идет бурное обсуждение видеозаписи, где трактор таранит отечественную легковушку. Комментаторы уточняют, что действо развернулось в Заинске. По предварительной версии тракторист подарил авто даме сердца. Однако однажды он увидел ее в компании другого мужчины. Разозлившись, гражданин решил проучить женщину, смяв легковушке левый бок.
КВ
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