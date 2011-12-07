Татарстан вошел в число регионов, обеспечивших наибольший прирост производства молока

Татарстан вошел в число шести регионов России, добившихся наибольшего прироста производства молока. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Минсельхозпроде РТ.В целом по России в сельскохозяйственных организациях за январь – ноябрь 2018 года произведено 14 млн 858 тыс. тонн молока. Это на 527,9 тыс. тонн (3,7%) больше, чем за соответствующий период прошлого года. На долю сельхозорганизаций Краснодарского края, Воронежской, Калужской, Тюменской, Белгородской областей и Республики Татарстан приходится около половины достигнутого прироста производства молока по стране.В числе лидеров по производству молока в РТ – Сабинский, Мамадышский, Актанышский и Азнакаевский муниципальные районы. При этом в хозяйствах Сабинского района надой на одну корову составляет 20 кг молока, что на 6 кг превышает средний показатель по республике.