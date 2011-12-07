Более тысячи должников по алиментам разыскали судебные приставы РТ за 2018 год. Об этом на итоговой коллегии ведомства сообщил руководитель УФССП России по РТ, главный судебный пристав республики Игорь Безуевский.«Большая работа проведена Межведомственной рабочей группой по обеспечению взыскания задолженностей по алиментным платежам в Татарстане под председательством первого заместителя Премьер-министра РТ Рустама Нигматуллина. Благодаря взаимодействию с судейским сообществом, прокуратурой республики, правоохранительными органами, органами местного самоуправления, СМИ во второй половине 2018 года Управлению удалось переломить негативно складывающуюся ситуацию по данной категории исполнительных производств», – подчеркнул Безуевский.Исполнительные производства по взысканию алиментов находятся под пристальным вниманием судебных приставов и взяты на особый контроль. За прошлый год более чем у девяти тысяч должников приставы удерживали алименты, таким образом смогли взыскать 1,3 млрд рублей.В 2018 году судебные приставы в два раза чаще стали привлекать алиментщиков к административной ответственности. Всего за год было составлено около трех тысяч административных протоколов. Кроме того, неплательщиков привлекали и к уголовной ответственности. В 2018 году было возбуждено 987 уголовных дел.Первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин отметил, что работа с должниками по алиментам в 2019 году должна быть так же активна.«Матери должны быть уверены в обеспеченном будущем своего ребенка», – сказал Рустам Нигматуллин.