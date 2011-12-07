Депутаты и чиновники отчитываются перед горожанами

Мероприятие длилось около полутора часов. В школьном актовом зале собралось более 100 человек. Пришедшим показали видеоролик о том, как изменились Кировский и Московский районы за 2018 год. Затем они прослушали отчеты депутата гордумы Камарии Хамидуллиной, замглавы районной администрации Алии Загидуллиной, руководителя Госалкогольинспекции РТ Жаудата Ахметханова и замначальника отдела полиции «Московский» Марата Валиева.Судя по докладам, благодаря чемпионату мира по футболу в прошлом году в Кировском и Московском районах произошло много положительных преобразований: построен Фестивальный бульвар, благоустроен сквер им. Васильченко, к 45-летию Московского района открыт после капремонта культурный центр «Московский». Большая работа проведена по возрождению и благоустройству Лебяжьих озер. В 2018 году выполнен беспрецедентный объем работ по ремонту дорог. Асфальтовое покрытие заменено на Ленинской и Кировской дамбах, улице Клары Цеткин и еще на десятках важных транспортных артерий города протяженностью более 42 км. А благодаря программе капремонта многоквартирных домов свои жилищные условия улучшили более 110 тыс. жителей Кировского и Московского районов. В прошлом году капремонт проведен в 106 домах. В ряде домов опробованы «умные» домофоны, система которых позволяет связаться с экстренными службами, узнать о коммунальной задолженности и при помощи специального приложения открыть дверь в подъезд. Заменен асфальт на 91 придомовой территории, благодаря чему появилось полторы тысячи новых парковочных мест. По словам замглавы районной администрации Алии Загидуллиной, вдоль дорог в целях безопасности установлены 7 тыс. м ограждения, отремонтировано 70 тыс. кв. м тротуара. Летом улицы районов активно озеленяли специалисты. Представители предприятий, организаций совместно с депутатами и жителями районов принимают активное участие в субботниках: приводят в порядок улицы, дворы, общественные пространства. - Сегодня Казань формирует новую моду экологичного обращения с отходами, - подчеркнула Алия Загидуллина. - В районах предложена и опробована модель раздельного сбора мусора. В 2018 году комплексные масштабные преобразования затронули и поселок Юдино, который отметил свое 100-летие. За прошедший год удалось отремонтировать фасады и кровли 27 многоквартирных домов, 19 дворов и 24 автодороги общей протяженностью более 9,5 км. Также к юбилею поселка обновили мемориал памяти павшим воинам, начали строительство новой ледовой арены и передали в муниципальную собственность Дворец культуры железнодорожников. В мае 2019 года исполнится 5 лет с момента образования самой быстрорастущей территории Казани - жилого комплекса «Салават Купере», где сегодня проживает более 15 тыс. человек. За это время здесь открылись новые детсады, поликлиника, подростковый клуб и современный политехнический лицей. Образом жизни для казанцев становится проект «Добрая Казань». В 2018 году на благотворительных ярмарках было собрано 2 млн 400 тыс. рублей, которые направлены на лечение детей с ограниченными возможностями здоровья.Коснулись и вопросов экономики республики. Руководитель Госалкогольинспекции РТ Жаудат Ахметханов сообщил, что объем валового регионального продукта РТ оценивается в 2,4 трлн рублей (или 101% в сравнении с уровнем 2017 года). Индекс промышленного производства ожидается на уровне 102%. Объем отгруженной продукции - 2,75 трлн рублей. В сельском хозяйстве в 2018 году объем продукции составил порядка 225 млрд рублей (или 95,5% в сравнении с уровнем 2017 года). Ежегодно в респуб­лике вводятся в эксплуатацию порядка 2,4 млн кв. м жилья. Сохраняется тенденция роста потребительской активности. Оборот розничной торговли оценивается в объеме 99 млрд рублей. Среднемесячная зарплата по итогам 2018 года в республике оценивается в размере 34,9 тыс. рублей. По сравнению с уровнем 2017 года она увеличилась на 8%. По словам депутата Казгордумы Камарии Хамидуллиной, в городе снизился уровень безработицы. На сегодняшний день на учете зарегистрировано 3262 безработных, что на 12,8% меньше, чем в 2017 году. Также депутат сообщила, что создаются рабочие места для инвалидов, а это очень важно. Среди проблем отметили трудности в сфере ЖКХ, большие очереди в детские сады и жалобы родителей на школьное питание. Каждому участнику встречи предложили написать свой вопрос депутатам и чиновникам. В итоге заключительная часть мероприятия была посвящена ответам на эти вопросы. Они касались детсадов (очереди, ремонт), уборки снега на улицах, раздельного сбора мусора, детских площадок. А один из жителей обратился к администрации Московского и Кировского районов с просьбой ускорить процесс открытия детской поликлиники в жилом комплексе «Салават Купере». Завершилось мероприятие церемонией награждения особо отличившихся жителей Московского и Кировского районов.