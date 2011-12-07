Электронная торговля и цифровизация: экономика РТ на пороге перемен

Индекс физического объема промышленного производства составил 102%, тогда как годом ранее - 101,8%. По этому показателю Татарстан занимает лидирующие позиции в ПФО и 5-ю строчку в масштабах страны. По объемам инвестиций республика на 4-м месте в России. В структуре республиканской экономики промышленность занимает порядка 45%, напомнил спикер, а торговля - чуть больше 16%.Почти пятая часть промышленного производства приходится на нефтяную отрасль. В общей сложности за 2018 год было добыто 36,4 млн тонн нефти (годом ранее - 35,8 млн тонн). Еще пятая часть приходится на нефтепереработку. По данным за минувший год, в Татарстане переработано свыше 17 млн тонн нефти. Индекс промпроизводства составил 106,4% - это самый высокий индекс среди всех секторов. Производство дизельного топлива увеличилось на 34%, автомобильных бензинов - на 25%. При этом ожидается, что доля переработки нефти в структуре промышленного производства в ближайшие годы увеличится. В настоящее время, по словам министра, в Татарстане перерабатывается чуть меньше половины добываемой нефти. С запуском новых мощностей на предприятиях показатель планируют увеличить до 22 - 23 млн тонн в год.Но республика не планирует отказываться и от газомоторного топлива. По словам спикера, Татарстан в числе лидеров в стране в вопросах развития этого рынка. Сегодня по субъекту действуют 19 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) и тестируется один передвижной заправщик. По итогам прошлого года реализовано порядка 35 млн куб. метров газа. Существуют субсидируемые программы по переоборудованию транспортных средств, по ним на газ в минувшем году перешли 1300 транспортных средств. Более того, в сентябре Кабмин РТ принял новую программу по развитию сети АГНКС до 2021 года, а это строительство еще 30 заправок.На химию и нефтехимию в структуре промпроизводства республики приходится порядка 16%. Индекс по итогам 2018 года - 103,8%. До 92% просел индекс промышленного производства в машиностроении.- Оно было локомотивом роста республиканской экономики в предыдущие два года, - напомнил Альберт Каримов.13 предприятий оборонного комплекса участвуют в 2 госпрограммах по развитию ВПК и авиационной промышленности. Своевременно и в срок выполнены поставки в рамках гособоронзаказа, который по сумме превышал объемы договоров 2017 года. Завод им. Горького сдал за прошлый год 4 современных корабля. Авиазавод получил контракт на поставку 10 стратегических ракетоносцев, начата работа по модернизации бомбардировщиков Ту-22М3.В отрасли энергетики индекс по итогам года составил 106,4%. Министр напомнил, что в последние годы Татарстан потребляет электроэнергии больше, чем может произвести. Однако в 2018-м этот разрыв удалось сократить с 7 млрд кВт/ч до 3 млрд. Завершена модернизация казанской ТЭЦ-1.В сфере торговли официально заняты 314 тысяч человек. Рост розничного товарооборота составил 106,1%. Кроме того, в его структуре снизилась доля продовольственных товаров - с 47 до 44%. Доля сетевой торговли в республике в общем обороте порядка 36%, тогда как в других регионах она превышает 50%, а в Санкт-Петербурге и вовсе 80%.Активизируется электронная торговля, что дает предпосылки к изменению представлений о том, как будет выглядеть традиционная торговля в ближайшие годы.- В интернет-торговле есть несколько вызовов, в том числе и для республиканских, федеральных сетей, - заметил спикер. - Это увеличение объемов дистанционной торговли, что означает изменение формата. Со временем будет уменьшаться количество людей, посещающих торговые точки. Уже сегодня появляются магазины по формату логистических точек, где формируются заказы для дальнейшей доставки потребителям. Для малого бизнеса это дает новые возможности по развитию курьерских сетей.Порядка 70 республиканских предприятий воспользовались различными инструментами господдержки, в числе которых субсидирование, займы Фонда развития промышленности. Объем господдержки составил 49 млрд рублей.Объем внешнеторгового оборота за 11 месяцев 2018-го превысил показатели всего 2017 года и составил $17,6 млрд. Объем экспорта - $14 млрд. За прошлый год прошло более 200 международных предприятий, 16 бизнес-форумов, 6 заседаний рабочих групп разных направлений.