Интерес к печатным изданиям в Татарстане почти втрое выше, чем в среднем по России

Несмотря на развитие интернета, татарстанцы продолжают активно подписываться на бумажные издания и покупать их в розничных сетях. Об этом сообщил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айрат Зарипов на итоговой коллегии ведомства.«Татарстан по-прежнему остается одним из читающих регионов России. Насыщенность периодическими печатными изданиями в республике составляет 273 экземпляра на 1 тыс. жителей. По Российской Федерации этот показатель составляет 110 экземпляров на тысячу», — сказал Зарипов. По данным «Татарстан почтасы», общий подписной тираж на центральные, республиканские и местные издания на первое полугодие 2019 года составил свыше 1 млн экземпляров.По данным Роскомнадзора, на январь 2019 года зарегистрировано 925 средств массовой информации, редакции которых располагаются на территории республики. В Татарстане открыты корпункты 4 федеральных телеканалов, региональные представительства 5 информационных агентств, 4 федеральных печатных изданий.