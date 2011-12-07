Издание-реквием хранит имена героев-авиаторов

По словам управляющего делами объединения «Отечество», автора книги Ильи Прокофьева, всего в переизданном варианте книга содержит сведения о 241 воине. Без вести пропавшими или неучтенными в архивах Министерства обороны России считались до выхода издания в печать 115 из них, передает ИА «Татар-информ».Иллюстрированная личными фотографиями, документами, снимками обелисков с перечнем фамилий авиаслужащих 315-страничная книга содержит также сведения о местах захоронения погибших членов экипажей. Первый выпуск книги состоялся в 2014 году. Своеобразный справочник «Назовем всех поименно» удалось издать на деньги гранта, который выиграло объединение «Отечество». Тираж маленький. В первую очередь экземпляры будут переданы региональным представительствам поискового движения в субъектах России. В свободную продажу книга не поступит.Однако электронная версия переиздания, как и первый ее вариант, будет выложена в свободном доступе в интернете. Ориентировочно это случится ближе к очередной годовщине Победы - 9 Мая.«Изучая архивы, я сначала не обращал внимания на документы гражданской авиации. И только во время поисков, когда вышел на один из таких, вдруг вспомнил, что во время войны и гражданская авиация служила для военных целей. Теперь нам предстоит изучить подробно еще и этот пласт», - сказал Илья Прокофьев.Автор книги подчеркнул, что работа по составлению списка летчиков и других авиаспециалистов времен Великой Отечественной войны, погибших на территории Татарстана, будет продолжена. При этом, как считает Прокофьев, обстоятельства и места захоронения большей части из них все-таки уже выяснены добровольцами-поисковиками.Илья Прокофьев выразил надежду, что поисковая деятельность энтузиастов за пределами Татарстана поможет воссоздать в Казани из оригинальных частей потерпевших во время войны пикирующих бомбардировщиков Пе-2 целый образец этой легендарной боевой машины.Восстановлением пикирующего бомбардировщика Пе-2 участники поискового движения решили исправить историческую несправедливость. В годы Второй мировой войны на вооружении Красной армии состояло более 11,5 тыс. таких авиамашин, из них 10,5 тыс. собрали на заводах в Татарской АССР. Однако в России к настоящему времени сохранились всего три таких самолета: два в Монино (Подмосковье) и один в музее Верхней Пышмы (Свердловская область). В Казани - ни одного. Создавший Пе-2 авиаконструктор Владимир Петляков несколько лет трудился на выпускавшем этот самолет заводе в Казани. Работая над предыдущей летной машиной, инженер не успел уложиться в поставленные сроки и был отправлен под арест в Бутырскую тюрьму. Петлякова выпустили на свободу, когда он своевременно сконструировал следующую модификацию - Пе-2. Однако на созданном им самим бомбардировщике он трагически погиб при взлете, когда направлялся в Москву для встречи с наркомом авиационной промышленности Шахуриным. После гибели, в 1942 году, в честь Петлякова самолет получил название по первым буквам его фамилии. Авиаконструктор похоронен на Арском кладбище в Казани. О собранном по частям бомбардировщике, точнее, об экипажах и их самолетах, части которых будут применяться для его сборки, планируют выпустить книгу. Кроме того, ставшую экспонатом легенду авиации сопроводят для таких пояснений и мультимедийной программой: кликнув на отдельную часть конструкции, можно будет узнать «биографию» потерпевшего крушение самолета, от которого она получена.