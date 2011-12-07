Подведены итоги работы по привлечению средств федерального бюджета в экономику Татарстана

В мероприятии принял участие премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.Встречи главы парламента республики с татарстанской депутацией в Федеральном Собрании России стали уже традиционными. В республике работает 17 рабочих групп, каждую из которых возглавляет курирующий депутат. В состав рабочих групп также входят представители республиканских министерств и ведомств. Общее руководство и координацию деятельности рабочих групп по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова осуществляет Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.В 2018 году в экономику республики удалось привлечь 117,5 млрд рублей из различных источников, на 30% больше, чем в 2017-м. На реализацию проектов фактически поступило 115,9 млрд рублей, или 98,6% от утвержденного в республике лимита. Татарстан был представлен в 25 государственных и 9 федеральных целевых программах.Председатель Госсовета РТ считает сложившуюся в республике модель взаимодействия татарстанской депутации с отраслевыми министерствами и ведомствами действенной, поскольку она «приносит свои результаты», помогает привлечь средства на модернизацию инфраструктуры, развитие приоритетных направлений экономики и социальной сферы. «Все задачи, которые ставил перед нами Президент республики в прошлом году, были перевыполнены», - заключил глава парламента, подводя итоги совместной работы.Дополнительной поддержкой для развития регионов, как считает глава парламента республики, с этого года станут национальные проекты. В ближайшие шесть лет приоритеты в государственной политике будут отражаться в 13 направлениях. В целом на 2019 - 2021 годы в федеральном бюджете на реализацию национальных проектов предусмотрено 5,7 трлн рублей, из них порядка 40% направляется в регионы.Часть государственной поддержки будет осуществляться на конкурсной основе. Фарид Мухаметшин призвал использовать все возможности по наращиванию объемов федерального финансирования. Кроме того, по словам Председателя Государственного Совета РТ, нужно определиться с объемом средств, направляемых на софинансирование проектов. Участие Татарстана в национальных проектах теперь также будет курироваться рабочими группами, созданными с участием парламентариев, избранных от республики.«Остается задача трехстороннего сотрудничества депутатов Госдумы, Госсовета и представительных органов местного самоуправления, - обратился к коллегам глава парламента Татарстана. - Кроме того, на особом контроле прошу держать все наши законодательные инициативы. Сегодня в Госдуме на разных стадиях рассмотрения находятся пять федеральных законопроектов, инициированных республикой». Как отметил министр экономики республики Фарид Абдулганиев, в прошлом году больше всего средств из федерального бюджета поступило на развитие промышленности и образования, транспорта и дорожного хозяйства, национальной экономики и агропромышленного комплекса. На 2019 год от Татарстана уже поданы заявки на 43,7 млрд рублей, утвержденный лимит составил 33,1 млрд рублей. «Мы ожидаем увеличения данных средств по итогам участия в 2019 году в конкурсах, проводимых федеральными министерствами, госкорпорациями и институтами развития», - подчеркнул министр экономики РТ.Что касается участия Татарстана в национальных проектах, Фарид Абдулганиев напомнил: на сегодняшний день в республике разработаны 47 региональных проектов, затрагивающих отрасли экономики и социальной сферы. В ближайшие три года из федерального бюджета на их реализацию будет направлено 34,3 млрд рублей. «Наша задача - максимально активно принять участие в их реализации, а также не забывать о возможности привлечения дополнительного федерального финансирования в ходе бюджетных корректировок», - подчеркнул руководитель профильного министерства.Подводя итоги совещания, премьер-министр РТ Алексей Песошин отметил, что прошедший год для республики оказался успешным. В 2018 году объем ВРП составил 2 трлн 420,9 млрд рублей, индекс промышленного производства - 102%, объем инвестиций - 668,9 млрд рублей. Республике удалось выполнить все бюджетные обязательства в рамках майских указов Президента России. Социально значимые расходы составили порядка 70% бюджета.В целом отстоять интересы республики и получить поддержку федерального центра при реализации социально значимых проектов можно только совместными усилиями. В связи с этим Алексей Песошин призвал активизировать эту работу.