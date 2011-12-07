Татарстан - один из наиболее безопасных регионов России

Такими выводами поделился министр внутренних дел РТ Артем Хохорин в ходе заседания коллегии МВД РФ по РТ по итогам 2018 года, участие в которой приняли заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов, премьер-министр РТ Алексей Песошин, а также руководители госструктур и структурных подразделений МВД по РТ.В общей сложности в ушедшем году в РТ было зарегистрировано 43586 преступлений - на 5% меньше, чем в 2017-м. При этом количество преступлений против личности, среди которых убийства и причинения тяжкого вреда здоровью, сократилось на 10%. В то же время число разбойных нападений снизилось почти на 20%, а угонов - на 13%.- Общие показатели МВД по РТ выше общероссийских во многом благодаря управлению руководства республики, - отметил Игорь Зубов. - Не так много в России регионов-доноров, островков стабильности. Организованная преступность. Отдельное внимание Артем Хохорин уделил результатам борьбы с организованной преступностью. В течение 2018 года в Татарстане за различные преступления были осуждены 23 лидера и активных участника организованных преступных формирований, среди которых участники «банды Бикбулатова» из казанского поселка Юдино, члены сообщества «52-й комплекс» из Набережных Челнов, члены «банды Урматского» из Казани. Совокупный срок лишения свободы для осужденных составил 239 лет. В общей же сложности полицейские за прошлый год раскрыли в республике 386 преступлений, совершенных в составе организованных преступных групп и сообществ, еще 967 раскрытых преступлений были совершены их членами.Борьба с незаконным наркооборотом. В Татарстане активно ведется борьба с незаконным оборотом наркотических веществ. За 2018 год был перекрыт 41 канал поставки наркотиков в республику, 8 из которых - международные. В то же время было изъято более тонны - 1144 килограмма - наркотических и психотропных веществ. Наиболее массовыми остаются синтетические наркотики - их за 2018 год полицейские изъяли 695,3 килограмма. Одной из наиболее заметных операций правоохранителей стала ликвидация крупной лаборатории по производству наркотиков. Помимо 960 килограммов готового продукта полицейские изъяли на месте преступления более тонны сырья для изготовления отравы.Экономические преступления. Общий ущерб от 2204 совершенных в Татарстане экономических преступлений оценивается почти в 3,3 миллиарда рублей. Среди них отдельно выделяются коррупционные преступления - их было зарегистрировано 832, а их совокупный ущерб был оценен в 787 миллионов рублей. Впрочем, 676 миллионов уже были возмещены.Также в минувшем году татарстанские полицейские изъяли 2543 единицы незаконного игрового оборудования и 97,2 тысячи литров фальсифицированного алкоголя. Противодействие экстремизму. В общей сложности в Татарстане в 2018 году было зарегистрировано 34 преступления, связанных с проявлениями экстремизма, еще 45 - террористического характера. Так, в конце года был осужден гражданин Кыргызстана, занимавшийся вербовкой в ряды ИГИЛ (запрещенной на территории РФ организации). Суд назначил для него срок лишения свободы в 11 лет.Также в минувшем октябре суд вынес обвинительный приговор в отношении радикального исламиста, участвовавшего в боевых действиях против правительственных сил Сирийской Арабской Республики. В качестве наказания он получил срок лишения свободы в 3 года общего режима, а также год ограничения свободы.Однозначную позицию в этом вопросе выразил Алексей Песошин, отметивший борьбу с проникновением экстремизма в Татарстан как одну из приоритетных для правоохранительных органов.