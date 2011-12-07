В Казани появится новый центр трансплантологии

«Тем сложнее наша задача по сохранению достигнутых результатов. Уважаемые коллеги, хочу обратить внимание на значительное снижение младенческой смертности на 11,8 процента. Сохраняется высокий уровень смертности сельского населения. Анализ причин данной ситуации в минздраве проведен, решения выработаны», - отметил Марат Садыков.По словам главы ведомства, смертность населения трудоспособного возраста за прошедший год снизилась на 1,3%, передает ИА «Татар-информ». По итогам 2018 года самые высокие показатели смертности в Татарстане зарегистрированы в Тетюшском, Верхнеуслонском, Дрожжановском, Апастовском районах.Самый низкий уровень смертности зарегистрирован в Набережных Челнах, Нижнекамске и Казани, а также в Елабужском, Балтасинском, Лаишевском и Альметьевском районах. Основные причины смертности населения в республике такие же, как и в целом по стране: сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, несчастные случаи, отравления и травмы.На итоговой коллегии Марат Садыков потребовал от врачей в 1,5 раза снизить смертность жителей Татарстана от инсульта и инфаркта. «В Татарстане необходимо снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в полтора раза - с 600 до 450 случаев на 100 тысяч населения», - подчеркнул Марат Садыков. Для сравнения, смертность от болезней системы кровообращения в европейских странах находится на уровне 250 случаев на 100 тысяч населения.Министр здравоохранения РТ отметил, что половина автомобилей скорой помощи в Татарстане подлежат списанию. По словам главы ведомства, в прошлом году Татарстан не вошел в федеральный проект по обновлению санитарного транспорта, несмотря на потребность. Республике необходимо обновить автопарк скорой помощи.Кстати, в этом году в РТ появится единый диспетчерский центр для районных скорых. «По согласованию с Минздравом России в республике начата работа по созданию единой централизованной диспетчерской службы скорой помощи», - отметил министр здравоохранения РТ. Сейчас бригады скорой помощи в Татарстане работают по районам: скорые каждой ЦРБ обслуживают только свой район.Марат Садыков отметил также, что благодаря диспансеризации в 2018 году врачам удалось спасти от рака 1442 жителя Татарстана. «Эти пациенты даже не подозревали о своем заболевании до диспансеризации», - сказал он. В 70% случаев злокачественную опухоль удалось обнаружить на ранней стадии.На коллегии также была озвучена информация о том, что в Казани на базе городской клинической больницы №7 в 2019 году появится новый центр трансплантологии. Заключено соглашение с Национальным медицинским исследовательским центром трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И.Шумакова.Вопрос сотрудничества и работы будет лично курировать главный специалист Минздрава России Сергей Готье.