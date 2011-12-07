На 1 мая в Татарстане объявлено штормовое предупреждение

Гидрометцентр республики объявил штормовое предупреждение на завтра, 1 мая. По данным синоптиков, на территории Татарстана и Казани ночью ожидается сильный юго-западный ветер порывами 15-20 м/с. А днём с 6 утра локально сильный ветер порывами до 24 м/с.

Ждут метеорологи также сильный дождь и грозу. Температура по республике составит от 14 до 19 градусов тепла, в Казани 14 — 16 со знаком «плюс»

МЧС также предупредил жителей республики о ветрах и грозе рассылкой СМС.