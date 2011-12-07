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С 9 по 11 мая в Казани организуют автобусные маршруты до городских кладбищ. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.
Так, до Самосыровского кладбища можно будет добраться от Проспекта Победы и Чеховского рынка по маршрутам №201с и №202с.
До кладбища в ж.м. Сухая Река от КДК им. Ленина, Ул. Волгоградская и Ул. Гаврилова по маршрутам №206с, №207с и №208с.
До кладбища в ж.м. Дербышки на автобусе №204с, до Юдинского – от ДК Железнодорожников на автобусе №205с, а до Татарского – от Пл. Вахитова на автобусе №209с.