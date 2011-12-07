Шагиахметов: Важно стимулировать спрос для оживления экономики республики

В Татарстане для оживления экономики важно стимулировать спрос. Об этом рассказал министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов, пишет ИА «Татар-информ».

Он рассказал, что для этих целей создан Республиканский маркетинговый центр, с помощью которого предприниматели РТ уже заработали около 28 млрд рублей.

«Если говорить по-простому: есть площадка, на которую заходит заказчик и поставщик. При соблюдении всех требований законодательства важно, чтобы они друг друга нашли», — уточнил Шагиахметов.

Более 3,5 тыс. татарстанских предпринимателей уже пользуются данной площадкой.