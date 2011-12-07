В РТ завершается капремонт четырех детских лагерей

Председатель Комитета по делам детей и молодежи Казани Айрат Фаизов сообщил о завершении капитального ремонта четырех детских летних лагерей.

Фаизов рассказал, что на первый этап капремонта было выделено 700 млн рублей. Такая сумма ушла на реконструкцию 4 детских лагерей – «Заречье», «Юнитур», «Молодежный» и «Восток». В последнем проведено благоустройство территории, были снесены и отстроены дом начальника лагеря, медпункт, клуб, столовая, КПП, спортплощадки и семь корпусов, рассчитанных на 200 детей.

В «Юнитуре» построили 11 новых домиков, душевые, туалеты, медпункт, строительство столовой продолжается.

По словам мэра столицы РТ Ильсура Метшина, такая реконструкция детских лагерей привела к уровню «европейских отелей».