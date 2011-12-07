Фарид Мухаметшин отдал свой голос на праймериз «Единой России»

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин посетил счетный участок, чтобы принять участие в предварительном голосовании «Единой России». Он отметил, что в 42 регионах страны, включая Татарстан, есть возможность как очного, так и онлайн голосования

Председатель Госсовета подчеркнул, что онлайн-голосование подходит не каждому россиянину. Вместе с тем он отметил высокую явку избирателей на текущих праймериз.

Фарид Мухаметшин проголосовал в Казани на избирательном участке 18-ой школы.

Сегодня, 30 мая, в Татарстане в 8 утра началось очное предварительное голосование. Для жителей республики открыли более 500 избирательных участков.

Отметим, что на всех участках строго соблюдаются все антиковидные требования Роспотребнадзора.

По словам Фарида Мухаметшина, в этом году отмечается повышенная активность татарстанцев на предварительном голосовании. В целом, принципы проведения голосования из года в год одинаковые, но каждый раз имеются свои нюансы. В этом году среди кандидатов не только представители лидирующей партии, но и беспартийные, что повлияло на рост числа участников и голосующих.

На участие в праймериз выдвинуты 96 кандидатов – это не только госслужащие, активные общественные деятели, но и студенты, предприниматели и даже самозанятые. Есть среди них и активисты с ограниченными возможностями здоровья.

Как отметил Фарид Мухаметшин, в этот году татарстанцы проявили большой интерес к онлайн-голосованию, которое началось 24 мая. По данным республиканского оргкомитета, такую форму к утру 30 мая предпочли около 100 тыс. жителей республики.

Также Фарит Мухаметшин рассказал, что для сельской местности День голосования – это праздник, еще один повод и возможность встретиться с родственниками, друзьями, односельчанами, чтобы пообщаться, обсудить последние новости. Поэтому для отдаленных населенных пунктов очное голосование – привычный и предпочтительный вид выражения гражданской позиции.

Что касается итогов голосования, Фарид Мухаметшин отметил, что участие в предварительном голосовании – это возможность показать себя и оценить свои возможности также и для тех, кто не войдет в список кандидатов в депутаты. По его словам, рейтинговый подход к голосованию позволяет оценить отношение татарстанцев к кандидатам: кому доверяют, кто на слуху, кто умеет отстаивать свои политические интересы, а кто отсиживается молча.

Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму в сентябре, утвердят на Съезде партии 19 июня.