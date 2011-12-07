Казанские педагоги написали песню «Бессмертный полк»

Автор стихотворения Гульнара Тагирова — выпускница нашей школы стажера 2018 года. «КВ» спросили ее, как возникла столь необычная идея. Вот что рассказала педагог:

— С 2014 года в нашей стране с широким размахом проходит акция «Бессмертный полк». 9 мая миллионы россиян с портретами своих воинов — отцов, дедов и прадедов — выходят на улицы городов и сел, чтобы почтить их память. Я тоже постоянно участвовала в мероприятии, поскольку эта тема мне очень близка.

Из нашей родни только из близкого круга ушли на фронт 10 человек. Двое погибли, один пропал без вести, двое умерли от ран вскоре после возвращения, пятеро остались в живых, в том числе и мой дед с маминой стороны Харис Ханафиевич Гатин. Он прошел три войны: финскую, Великую Отечественную, японскую и вернулся домой в декабре 1946 года. Поэтому, когда было организовано движение «Бессмертный полк», мне захотелось написать песню и посвятить ее всем участникам Великой Отечественной, героически сражавшимся и победившим в той страшной войне.

Первоначальный текст я сочинила в 2017 году в начале мая. Но только в прошлом году песня обрела свою жизнь и признание. Мне пришлось серьезно поработать над текстом, музыку к которому написала казанский композитор Алсу Валеева. Аранжировщиком стал заслуженный деятель РТ Сергей Тутаев, а исполнителем — заслуженный артист РТ Игорь Горчаков. Видеоряд сделала клипмейкер Наталья Королева.

С композитором и педагогом Алсу Валеевой мы встретились на одном из мероприятий в Центральной библиотеке зимой 2019 года. В 90-х годах она работала в КГПУ (нынешний ПФУ) преподавателем латыни на факультете иностранных языков, где в то время училась и я. Спустя много лет судьба вновь свела нас. Прочитав текст песни, она с удовольствием согласилась написать музыку. Начинается песня так:

Пройдемся стройными рядами,

Помянем дедов и отцов,

За то, что жизнью рисковали,

Родную землю защищали.

Теперь мы знаем их в лицо.

Запомнит Родина навечно.

Гордиться ими мы должны.

Их имена вписались в вечность,

Их имена вписались в вечность —

Солдат, защитников страны.

Презентация нашей песни «Бессмертный полк» состоялась в рамках литературного объединения им. Мустафина, членами которого мы с Алсу Валеевой являемся, и получила одобрение нашего руководителя — казанского поэта Филиппа Пираева. 2020 год для нашей республики был юбилейным — отмечалось 100-летие со дня образования ТАССР. Летом прошлого года в Музее Баки Урманче было проведено мероприятие, приуроченное к этой дате, на котором мы и представили свою песню. Она сразу получила признание, а затем победила в онлайн-конкурсе «75 лет — 75 песен», организованном Республиканским центром народного творчества Башкортостана. Мы, авторы, и певец Игорь Горчаков получили почетные дипломы.

Нашу песню высоко оценили и в Санкт-Петербурге, в штабе движения «Бессмертный полк». Члены штаба чествовали ей летчиков-ветеранов легендарного авиационного полка «Нормандия — Неман». С Северной столицей у нас сложились хорошие отношения. Зимой мы приняли участие в двух пресс-конференциях, проведенных молодежной общественной организацией патриотического движения «Бессмертный полк».

Особую признательность хочется выразить родному Татарстану за предоставленную возможность популяризации нашей песни. Мы благодарны организатору мероприятия «Живем и помним» в парке Победы — кандидату филологических наук, заслуженному работнику РТ, сотруднику мемориала «Книга Памяти» Ляйсян Кариевой. Признательны руководству местных телекомпаний, пригласившему нас рассказать об истории создания песни.

Песня «Бессмертный полк» была написана не только для того, чтобы вспомнить и увековечить имена участников минувшей войны. А и для того, чтобы помочь воспитывать патриотические чувства у подрастающего поколения. Очень хотелось бы, чтобы наша песня ежегодно звучала на День Победы в исполнении большого сводного хора во время шествия «Бессмертного полка» по центру Казани.