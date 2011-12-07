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Олег Морозов о праймериз «ЕР»: Тотальное обновление столь же опасно, как застой и неизменный состав Госдумы

Депутат Госдумы положительно оценил большое количество молодых кандидатов на предварительном голосовании.

Депутат Госдумы и кандидат предварительного голосования «Единой России» Олег Морозов считает правильным наличие столь внушительного количества молодых кандидатов на предварительном голосовании «Единой России»

«Тотальное обновление столь же опасно, как застой и неизменный состав Госдумы. Самое правильное — это гармония, когда в будущем созыве будут как люди опытные, так и новая живая политическая кровь», — сказал Морозов.

Напомним, что по результатам полученных голосов будет выстроен окончательный список, который представят от регионального отделения партии на съезд для выдвижения кандидатом в депутаты Госдумы.

КВ
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