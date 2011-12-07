Челнинские спасатели вытащили парня, который застрял под калиткой

Накануне, 29 мая, в 23.20 спасатели ЗПСО№ 6 Поисково-спасательной службы РТ выезжали в Набережные Челны, где под мостом через Каму застрял молодой человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Татарстанец рассказал, что шёл на рыбалку и решил пролезть через какую-то дверь около электростанции, но застрял. Он пожаловался на то, что сильно замёрз и ему требуется медицинская помощь. Свое местонахождение он назвать не смог и попросил спасателей, чтоб они нашли его сами.

Дежурная смена спасателей обнаружила мужчину, застрявшего под калиткой забора. При помощи специальных инструментов его деблокировали и извлекли из плена. Как отмечает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ, всё это время мужчина вёл себя непринужденно, не переставая при этом общаться с друзьями по телефону.