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В онлайн-праймериз «Единой России» приняли участие 100 тысяч человек

Такие данные озвучены на 16.00.

По данным на 16.00, на праймериз «Единой России» онлайн-формате проголосовали 100 185 татарстанцев.

В России к этому моменту проголосовали 6 млн человек. Напомним, что электронное голосование началось 24 мая.

Как отметил председатель федерального оргкомитета Александр Карелин, безопасность персональных данных голосовавших обеспечена на высоком уровне.

По результатам полученных голосов будет выстроен окончательный список, который представят от регионального отделения партии на съезд для выдвижения кандидатом в депутаты Госдумы.

КВ
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