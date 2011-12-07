В Татарстане открылись счетные участки для праймериз «Единой России»

Работа на участках организована в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Избиратели получат два бюллетеня с фамилиями кандидатов по федеральному и одномандатному округам. В Нижнекамске сегодня также проходят дополнительные выборы в Государственный Совет РТ по Студенческому одномандатному округу.

Для участия в праймериз в республике зарегистрировались 96 кандидатов — почти вдвое больше, чем на выборах 2016 года. Практически половина из всех зарегистрированных кандидатов — люди моложе 40 лет. Половина участников праймериз не состоят в партии. Среди кандидатов — волонтеры, общественники, госслужащие, студенты, врачи, преподаватели, предприниматели.

Председатель регионального оргкомитета Юрий Камалтынов ранее обратил внимание на рейтинговый характер голосования. «Избиратель может проголосовать за любое количество кандидатов. В зависимости от количества полученных голосов будет выстроен окончательный список, который будет представлен от регионального отделения партии на съезд для выдвижения кандидатов в депутаты Госдумы», — пояснил он.

Жители Татарстана также могли принять участие в электронном голосовании, которое стартовало 24 мая. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму в сентябре, утвердят на съезде партии 19 июня.