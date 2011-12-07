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Более 60% избирателей Татарстана уже приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ

С 25 по 30 июня в общероссийском голосовании приняли участие более 1,8 млн татарстанцев.

Более 1,8 млн татарстанцев приняли участие в общероссийском голосовании по вопросу одобрения поправок в Конституцию РФ, что составляет более 60% избирателей республики. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

«Большая часть людей посетила стационарные и привычные участки для голосования — 1,4 млн человек. На специально оборудованных участках на придомовой территории проголосовали 134,6 тыс. татарстанцев», — рассказали в ведомстве.

В сообщении пресс-службы также отмечается, что избирательные участки на открытом воздухе прекратили свою работу, с 1 июля принять участие в голосовании можно будет только на стационарных участках и на дому.

С 25 по 30 июня на дому проголосовали 206,1 тыс. татарстанцев. 

КВ
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