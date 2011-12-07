Елена Кузьмичева: Поправки определяют социальное развитие страны и благосостояние народа

«Я считаю, что это знаковое событие для всего российского народа. Я считаю, что каждый россиянин должен прийти и отдать свой голос по поправкам в Конституцию РФ, ведь это основной закон страны, который регламентирует, как будет развиваться дальнейшая судьба нашей страны», — отметила Елена Кузьмичева.

Вместе с тем председатель Федерации профсоюзов РТ отметила социальную значимость предлагаемых поправок.

«Предлагаемые поправки, такие как минимальный размер оплаты труда, семейные и исторические и духовные ценности, определяют социальное развитие страны и благосостояние народа. Поэтому это историческое событие для каждого российского человека», — рассказала она.