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Елена Кузьмичева: Поправки определяют социальное развитие страны и благосостояние народа

В республике, как во всей России, продолжается голосование по поправкам в Конституцию РФ. Сегодня в нем приняла участие председатель председатель Федерации профсоюзов РТ Елена Кузьмичева.

«Я считаю, что это знаковое событие для всего российского народа. Я считаю, что каждый россиянин должен прийти и отдать свой голос по поправкам в Конституцию РФ, ведь это основной закон страны, который регламентирует, как будет развиваться дальнейшая судьба нашей страны», — отметила Елена Кузьмичева.

Вместе с тем председатель Федерации профсоюзов РТ отметила социальную значимость предлагаемых поправок.

«Предлагаемые поправки, такие как минимальный размер оплаты труда, семейные и исторические и духовные ценности, определяют социальное развитие страны и благосостояние народа. Поэтому это историческое событие для каждого российского человека», — рассказала она.

КВ
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