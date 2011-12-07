Индексацию зарплат чиновников Татарстана могут отменить

Председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин внес в Госсовет РТ законопроект об отказе от индексации окладов госслужащих в этом году. Это связано с ухудшением экономической ситуации в этом году.

Сообщается, что пока документ, в котором говорится о приостановке положения об индексации зарплат чиновников на уровень инфляции, находится на стадии рассмотрения. А окончательный ответ по данному законопроекту будет зависеть от волатильности цен на нефть и курса доллара, от «сокращения поступлений доходов и внебюджетных средств в консолидированный бюджет РТ», и от ситуации, связанной с пандемией коронавируса.