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Индексацию зарплат чиновников Татарстана могут отменить

Пока документ находится на стадии рассмотрения.  

Председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин внес в Госсовет РТ законопроект об отказе от индексации окладов госслужащих в этом году. Это связано с ухудшением экономической ситуации в этом году.

Сообщается, что пока документ, в котором говорится о приостановке положения об индексации зарплат чиновников на уровень инфляции, находится на стадии рассмотрения. А окончательный ответ по данному законопроекту будет зависеть от волатильности цен на нефть и курса доллара, от «сокращения поступлений доходов и внебюджетных средств в консолидированный бюджет РТ», и от ситуации, связанной с пандемией коронавируса. 

КВ
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