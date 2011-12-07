Каникулы в режиме самоизоляции

«КВ» решили расспросить учеников и их родителей, как проходят летние каникулы у молодого поколения.

Амина, мама троих детей:

- Думаю, если бы мы проживали в городе, детям было скучно. Знаете, свой дом с земельным участком и полный двор домашней скотины не дают расслабляться никому. Каждый день буквально расписан по минутам. С малолетства мы с мужем приучали детей к труду. Например, младший сын, который пойдет во второй класс, отвечает у нас за кур и индюков. Он их и накормит, и на улицу выпроводит, и посторожит, чтобы уличные кошки не натворили бед. Не скрываю, жизнь в деревне непроста, зато у детей все есть. За целый день они так набегаются на свежем воздухе, что вечером засыпают без проблем.

Сергей, ученик 8-го класса:

- Это самое ужасное лето в моей жизни. Мама не разрешает выходить одним на улицу: боится коронавируса. Целый день с сестренкой сидим дома. Хорошо, что у нас «трешка» и у меня есть своя отдельная комната, иногда прячусь там от нее. Я хочу с друзьями на велике погонять, в футбол поиграть, а тут приходится возиться с сестренкой. По утрам заплетаю ей косички, потому что мама уходит на работу, когда мы еще спим. Меня в школе засмеют, если узнают, что я играю с сестренкиными куклами в повара или парикмахера. А куда деваться? Я же старший брат. Больше всего переживаю, что не могу ходить в бассейн. Два раза в день по часу делаю специальную гимнастику, разминаюсь, а то придется заново учиться плавать, когда все откроют.

Рената, мама двоих детей, жительница Москвы:

- По моему мнению, лето - прекрасная возможность, чтобы ребенок мог развиваться, узнавать и изучать что-то новое: вокал, иностранные языки, азы программирования, логические и математические задачи... Поэтому в перерывах между прогулками и поездками на дачу со своим семилетним сыном мы занимаемся три раза в неделю английским, один раз у нас 3D-моделирование, каждый день чтение, рисование и обязательно зарядка. Не заметишь, как наступит учебный год, а если в течение всего лета ребенок ничего не делал, не брал в руки книгу, то все его пробелы в знаниях плохо скажутся на учебе в дальнейшем. Считаю, будь то будни, праздники или каникулы, ребенка всегда необходимо загружать по максимуму.

Аделя, ученица 3-го класса:

- Жалко, конечно, что из-за эпидемии никуда нельзя ходить, но я не расстраиваюсь. Нам учительница столько всего задала на лето, боюсь, не успею. Нужно выучить всю таблицу умножения и прочитать кучу книг. До обеда я занимаюсь уроками, а потом прибираюсь, чтобы к приходу родителей навести порядок. Скажу по секрету, очень люблю, когда мама меня хвалит и называет своей маленькой помощницей, хотя скоро я ее перерасту.

Евгения, мама ученицы 5-го класса:

- Знаете, когда только начались каникулы, я перестала узнавать собственную дочь. Из подвижного и энергичного ребенка она превратилась в апатичного и безэмоционального. Все мои попытки поговорить с ней сходили на нет. Целыми днями она лежала на диване, смотрела в потолок или сидела на подоконнике, глядя вдаль. Я уже было хотела обратиться к психологу, хотя на тот момент у меня совершенно не было лишних денег: из-за эпидемии нам с мужем сократили зарплаты. А потом дочь нам сама сказала, что просто устала от учебы и тех кружков и секций, куда была записана: «Попробуйте сами после работы сидеть часами перед компьютером, занимаясь дистанционно на уроках музыки, хореографии, английского языка». Оказывается, даже уроки этикета для девочек, куда она раньше ходила с большим удовольствием, перестали ей нравиться. Ведь, как она объяснила, выходить замуж за принца она не собирается. А когда закончится эта история с коронавирусом и вновь все откроют, она хочет, как и остальные дети, гулять на улице, а не бежать сломя голову на очередное занятие. Получается, мы с мужем сами виноваты, что чуть не лишили дочку детства.

Александра, ученица 10-го класса:

- Мама по образованию кондитер, хотя и работает продавцом в продуктовом магазине. Мы живем с ней вдвоем, чтобы как-то нормально жить, она часто берет заказы на домашнюю выпечку. У нее уже есть свой круг клиентов, пусть и небольшой, но дополнительный доход имеется. Смена в магазине у мамы заканчивается в 10 вечера, а у меня сейчас каникулы, поэтому помогаю маме с пирогами. Правда, месить тесто она мне пока не доверяет, только делаю начинку для них. Вот и получается, что каникулы я провожу возле плиты и в интернете в поисках нового кулинарного рецепта. А когда лето закончится и я накоплю нужную сумму - мама выдает мне часть денег от проданных пирогов, куплю себе новый телефон.