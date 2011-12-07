Казань станет хозяйкой первой в России Специальной Олимпиады

Международный координационный совет Special Olympics International выбрал Казань для проведения первых в России Специальных Олимпийских игр, сообщает сайт мэрии города.

Такому выбору поспособствовала репутация столицы Татарстана как города, неоднократно принимавшего крупные международные мероприятия.

В общей сложности в соревнованиях по семи зимним видам спорта примут участие 2 тысячи : спортсменов с особенностями интеллектуального развития и юнифайд-партнеров из 108 стран мира.

Движение Специальной Олимпиады в РФ существует уже три десятка лет и насчитывает порядка 130 тысяч спортсменов.