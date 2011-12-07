Казань станет хозяйкой первой в России Специальной Олимпиады

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Международный координационный совет Special Olympics International выбрал Казань для проведения первых в России Специальных Олимпийских игр, сообщает сайт мэрии города.
Такому выбору поспособствовала репутация столицы Татарстана как города, неоднократно принимавшего крупные международные мероприятия.
В общей сложности в соревнованиях по семи зимним видам спорта примут участие 2 тысячи : спортсменов с особенностями интеллектуального развития и юнифайд-партнеров из 108 стран мира.
Движение Специальной Олимпиады в РФ существует уже три десятка лет и насчитывает порядка 130 тысяч спортсменов.