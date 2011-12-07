Казанская мобильная библиотека-автобус продолжит работу в июле

Мобильный комплекс «Библиобус» посетит Дом ветеранов, а также поселки Самосырово и Вознесенское, сообщает МБУК «Централизованная библиотечная система Казани».

Библиотека на колесах доставит книги по запросам читателей и поможет пополнить фонды местных библиотек.

Визиты «Библиобуса» в поселок Самосырово назначены на 2,16 и 30 июля, найти его можно будет в 14 часов по адресу улица Мира, дом 50а.

В Вознесенском автобус-библиотеку можно будет посетить по адресу улица Нардуган, дом 45 в 15 часов 9 и 23 июля.

Посещение Дома ветеранов по адресу улица Дубравная, дом 35 ожидается в 13 часов 13 и 27 июля.