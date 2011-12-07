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На горячую линию по вопросам поддержки предпринимателей РТ обратилось более 9 тысяч человек

По сравнению с прошлым годом обращений поступило в пять раз больше, чем за весь предыдущий год.

Уполномоченный при президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев заявил, что за три месяца работы обратились за консультацией около 9,1 тыс. человек.

Абдулганиев отметил, что по сравнению с прошлым годом обращений поступило в пять раз больше, чем за весь предыдущий год. Сейчас в день обрабатывается по 100 заявок, тогда же на горячую линию поступали звонки от порядка 650 предпринимателей. Это, по его мнению, «говорит о постепенном снижении остроты ситуации».

Проконсультироваться о вопросах поддержки татарстанских предпринимателей можно по телефону (843) 203-29-08.

КВ
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