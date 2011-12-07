На горячую линию по вопросам поддержки предпринимателей РТ обратилось более 9 тысяч человек

Уполномоченный при президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев заявил, что за три месяца работы обратились за консультацией около 9,1 тыс. человек.

Абдулганиев отметил, что по сравнению с прошлым годом обращений поступило в пять раз больше, чем за весь предыдущий год. Сейчас в день обрабатывается по 100 заявок, тогда же на горячую линию поступали звонки от порядка 650 предпринимателей. Это, по его мнению, «говорит о постепенном снижении остроты ситуации».

Проконсультироваться о вопросах поддержки татарстанских предпринимателей можно по телефону (843) 203-29-08.