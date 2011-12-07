Около 33% казанских безработных получают максимальное пособие

К концу первого летнего месяца уровень регистрируемой безработицы в Казани достиг 4,1%, сообщила и.о. директора Центра занятости населения Казани Гульнара Филиппова.

Рост безработицы, вызванный пандемией COVID-19, не обошел стороной и столицу Татарстана. Так, если в первом квартале текущего число обратившихся в центры занятости с целью трудоустройства составляло немногим более 4 тысяч человек, то к концу июня их количество возросло в несколько раз - до 32 тысяч.

В начале месяца пособие по безработице получали 21 тысяча казанцев, при этом 7 тысяч из них или около 33% стали безработными после 1 марта и получали пособие максимального размера.