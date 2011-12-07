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Олег Тиньков, заболевший лейкемией, готовится к пересадке костного мозга после перенесенного коронавируса

Основатель Тинькофф банка выразил благодарность врачам, семье и партнером, а также попросил прощения у всех, кого обидел.

Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков, заболевший лейкемией, готовится к пересадке костного мозга после перенесенного коронавируса. Пост с соответствующей информацией бизнесмен опубликовал на своей странице в Instagram.

«Я принял радикальное решение, делать пересадку костного мозга… Это я буду делать уже в Лондоне, на следующей неделе», — написал Тиньков.

Он поблагодарил семью и партнеров за поддержку. А также врачей за то, что «вывели меня в ремиссию на кровяном и молекулярном уровне, но к сожалению, небольшое количество клеток лейкемии осталось».

Бизнесмен также попросил прощение у всех, кого он когда-то обидел.

«Я горжусь тем, что искренне пропагандировал в России предпринимательство и многое сделал для этого, и немного, но поменял среду и отношение к стартаперам и бизнесменам», — написал Тиньков.

КВ
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