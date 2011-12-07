Путин: Все предложенные поправки вступят в силу только при вашем одобрении, при вашей поддержке

Предложенные поправки к Конституции РФ вступят в силу только при условии их одобрения жителями страны, поэтому так важно участие в голосовании каждого гражданина. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время обращения к россиянам.

«Вновь обозначу свою позицию, она четкая, неизменная и абсолютно твердая: обновленный текст Конституции, все предложенные поправки вступят в силу только при вашем одобрении, при вашей поддержке», — сказал глава государства.

Он также отметил, что в случае принятия поправок, они закрепят ключевые для граждан ценности и принципы.