Путин: Все предложенные поправки вступят в силу только при вашем одобрении, при вашей поддержке

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Предложенные поправки к Конституции РФ вступят в силу только при условии их одобрения жителями страны, поэтому так важно участие в голосовании каждого гражданина. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время обращения к россиянам.
«Вновь обозначу свою позицию, она четкая, неизменная и абсолютно твердая: обновленный текст Конституции, все предложенные поправки вступят в силу только при вашем одобрении, при вашей поддержке», — сказал глава государства.
Он также отметил, что в случае принятия поправок, они закрепят ключевые для граждан ценности и принципы.