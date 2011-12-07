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«SOTKA: 100-дневный воркаут» в этом году не будет проводить массовых стартов в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, сообщают организаторы.
«Начало „сотки“ у каждого участника индивидуальное, в любое время, в момент скачивания приложения или записи на интернет-сайте программы», — уточняется в сообщении.
Программа тренировок «SOTKA» рассчитана на 100 дней, в течение которых каждый участник ежедневно будет получать блок информации о здоровом образе жизни и тренировках в форматах видео и текста. Программа рассчитана на участников разного уровня спортивной подготовки, возраста и пола.
«За последние несколько лет в этой программе приняли участие свыше 500 тыс. человек из 1418 городов в 72 стране мира», — уточнили организаторы.
Приложение можно скачать в AppStore или по ссылке через официальный сайт программы http://100.workout.su.