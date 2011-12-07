Стартовал онлайн-конкурс для людей с ограниченными возможностями здоровья

В непростые времена пандемии мы хотим поддержать энергичных, инициативных, творческих людей с ограниченными возможностями. Конкурс, приуроченный ко Дню Республики Татарстан и Дню города, проводится по следующим номинациям:

- вокальное искусство (народное, академическое, эстрадное пение);

- жестовое пение;

- хореография;

- разговорный жанр (проза, поэзия, басня, юморески и т. п.);

- инструментально-исполнительское искусство;

- оригинальный жанр (пантомима, фокусы, цирковая акробатика, гимнастика);

- литературное творчество (авторская поэзия, проза).

Для участия в конкурсе нет возрастных ограничений. Участвовать могут как солисты, так и коллективы. Конкурсный видеоролик принимается до 15 августа (включительно) на электронную почту direct@dksaidgalieva. Длительность ролика не должна превышать полторы минуты (для размещения в соцсетях «Инстаграм» и «ВКонтакте»). При этом необходимо указать имя и фамилию, возраст исполнителя (исполнителей), название номера, место проживания (район Татарстана, город, село), наименование организации или учреждения (если есть) и контактный телефон. Итоги конкурса будут подведены накануне Дня Республики Татарстан и Дня города. Победители получат дипломы и ценные призы. Желаем творческих успехов!