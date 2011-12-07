Татарстан вышел в лидеры России по дистанционному обучению. Лучшие итоги обучения в условиях пандемии продемонстрировали две страны – Россия и Сингапур. Такие выводы прозвучали на совещании министров образования 20 стран, сообщает пресс-служба Министерства образования РТ.

Как отметили в Совете Федерации РФ, среди регионов России наиболее успешно практика дистанционных форм обучения проходит в Москве, Подмосковье, Татарстане, Якутии, в Калининграде и Калужской области.