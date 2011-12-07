Татарстанец культивировал коноплю на своем земельном участке

Во время осуществления оперативно-розыскной деятельности, при изучении имеющейся оперативной информации, полицейские г. Чистополь вскрыли факт незаконного хранения наркотических средств.

Благодаря проведенной проверке, на территории частных надворных построек, принадлежащих 37-летнему местному жителю, правоохранители нашли и изъяли 473,5 гр. каннабиса. Владелец психоактивного вещества сообщил, что конопля была собрана им в пригороде для личного потребления.

Помимо прочего, выяснилось, что подозреваемый разводил запрещенные законом растения на собственном участке.

Согласно информации, предоставленной МВД по РТ, задержанному инкриминируется незаконное хранение наркотиков.В данный момент чистополец находится под подпиской о невыезде.