В Казани задержан угонщик мопеда

В воскресенье, 28 июня, во время оперативно-розыскной деятельности сотрудниками ОП «Сафиуллина» «по свежим следам» был задержан 40-летний житель столицы РТ. Предполагается, что в этот день гражданин тайком украл мопед. Транспортное средство стояло на ул. Р. Зорге. 22-летний казанец, являющийся владельцем ТС, оценил полученный ущерб в 15 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, подозреваемый свою вину отрицать не стал. Мопед изъят и возвращен собственнику. Похитителю инкриминируется кража.