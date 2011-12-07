Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Казани задержан угонщик мопеда

Похищенное транспортное средство возвращено законному владельцу.

В воскресенье, 28 июня, во время оперативно-розыскной деятельности сотрудниками ОП «Сафиуллина» «по свежим следам» был задержан 40-летний житель столицы РТ. Предполагается, что в этот день гражданин тайком украл мопед. Транспортное средство стояло на ул. Р. Зорге. 22-летний казанец, являющийся владельцем ТС, оценил полученный ущерб в 15 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, подозреваемый свою вину отрицать не стал. Мопед изъят и возвращен собственнику. Похитителю инкриминируется кража.

КВ
Лента новостей