В Татарстане открыли «горячую линию» по вопросам летней оздоровительно кампании

В Татарстане открыли «горячую линию» по вопросам летней оздоровительной кампании 2020 года, рассказал министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.

Татарстанцы могут задать все интересующие вопросы по телефону «горячей линии»: 8 (843) 207-28-73 и 8-953-999-10-59.

﻿По вопросам организации отдыха детей с ограниченными возможностями и находящихся в трудной жизненной ситуации можно обратиться по телефонам: 8 (843) 236-61-24, 236-61-26 и 236-61-49.

Фаттахов также отметил, что за безопасностью и качеством детского отдыха будет вестись круглосуточное наблюдение. «Для этого в республике работает межведомственная комиссия», — уточнил министр.