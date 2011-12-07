В Татарстане планируют ежегодно ремонтировать около 100 км дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги», сообщил замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин.

На сегодняшний день в нацпроекте участвуют 13,6 тыс. км дорог регионального значения. Также ведутся работы в Казанской, Набережно-Челнинской и Нижнекамской городских агломерациях.

Предполагается, что к концу 2024 году 50% региональных дорог и 85% городских агломераций будут соответствовать нормативным требованиям, уточнил замминистра.

Чукин также напомнил, что в прошлом году в рамках нацпроекта было отремонтировано 108,3 км региональных дорог. В этом году планируется привести в порядок 164,6 км региональных дорог.